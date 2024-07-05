Arjantin penaltılarda Ekvador'u eledi! Messi penaltı kaçırdı

Arjantin ile Ekvador, Copa Amerika çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Messi'nin penaltı kaçırdığı Arjantin kazandı.

EKVADOR SON DAKİKADA MAÇA TUTUNDU

Karşılaşmanın 35. dakikasında Arjantin, Alexis Mac Allister'in golüyle öne geçti.

Ekvador bu gole 90+1. dakikada ise Kevin Rodriguez ile karşılık verdi.

ARJANTİN YARI FİNALDE

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına taşınan mücadeleyi Arjantin 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Arjantin'de Lionel Messi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia da Ekvador adına penaltıdan yararlanamayan isimlerden biri oldu