Haberler Futbol Arjantin penaltılarda Ekvador'u eledi! Messi penaltı kaçırdı

Arjantin penaltılarda Ekvador'u eledi! Messi penaltı kaçırdı

Copa Amerika çeyrek final maçında Arjantin, Ekvador le karşı karşya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada kazanan penaltılar sonunda Arjantin oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arjantin penaltılarda Ekvador'u eledi! Messi penaltı kaçırdı

Arjantin ile Ekvador, Copa Amerika çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Messi'nin penaltı kaçırdığı Arjantin kazandı.

EKVADOR SON DAKİKADA MAÇA TUTUNDU

Karşılaşmanın 35. dakikasında Arjantin, Alexis Mac Allister'in golüyle öne geçti.

Ekvador bu gole 90+1. dakikada ise Kevin Rodriguez ile karşılık verdi.

ARJANTİN YARI FİNALDE

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına taşınan mücadeleyi Arjantin 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Arjantin'de Lionel Messi, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia da Ekvador adına penaltıdan yararlanamayan isimlerden biri oldu

UEFA'nın raporu ortaya çıktı! İşte Merih için istenen ceza
F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…
2 gol atan Merih Demiral işareti çaktı! Sahada kaybedenler masada oyuna yeltendi! Ceza verilebilir
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Portekiz - Fransa maçı saat kaçta?
İspanya - Almanya maçı saat kaçta?
Nasreddin Hoca kimdir? Nereli, gerçekten yaşadı mı?
Beykoz su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz)
TV 8 CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek 09:48
F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak 09:46
Messi kaçırdı Arjantin kazandı! Messi kaçırdı Arjantin kazandı! 09:09
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 09:03
Portekiz - Fransa maçı saat kaçta? Portekiz - Fransa maçı saat kaçta? 09:02
İspanya - Almanya maçı saat kaçta? İspanya - Almanya maçı saat kaçta? 08:56
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:19
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim 00:26
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte o isim 00:22
Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor 00:10
Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! 00:10
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı 00:10