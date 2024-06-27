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Volkan Demirel'den babasına duygusal veda!

Teknik direktör Volkan Demirel'in babasının vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte Demirel'in paylaşımı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 14:55
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Volkan Demirel'den babasına duygusal veda!

Teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirel, hayatını kaybetti.

Naci Demirel'in cenazesi, dün Beykoz'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye, Volkan Demirel ailesi başta olmak üzere spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Babasının vefatıyla sarsılan eski milli futbolcu Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"ABİM, KARDEŞİM, DOSTUMDUN..."

İşte Demirel'in duygulandıran paylaşımı...

"Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım... Sen gözlerini yummadan önceki akşam! Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun. Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın.

Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin...

BABAM sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken… Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni…Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında... SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM..."

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