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Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Brezilya ile Kosta Rika, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 09:07
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Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Brezilya - Kosta Rika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Brezilya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Kosta Rika maçı 25 Haziran Salı günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.

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