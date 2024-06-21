Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Haziran Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 08:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Haziran Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Grup D

19:00 Polonya - Avusturya (TRT 1)

22:00 Hollanda - Fransa (TRT 1)

Euro 2024 - Grup E

16:00 Slovakya - Ukrayna (TRT 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom Gökdeniz'le el sıkıştı!
Galatasaray'da Xhaka iddiası!
DİĞER
Son dakika haberleri: Batshuayi'nin Galatasaray'da alacağı maaş belli oldu! Transferin perde arkasında Okan Buruk detayı...
Timur Cihantimur cezaevinde intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata 'Porsche' cevabı
Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek
F.Bahçe'ye 22'lik yıldız! Mourinho'yu baba gibi görüyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
İspanya - İtalya maçı saat kaçta?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 HAZİRAN rakamları
Antrenörler Günü ne zaman? | Antrenörler Günü mesajları ve sözleri 2024
TV 8 CANLI YAYIN
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom Gökdeniz'le el sıkıştı! Cimbom Gökdeniz'le el sıkıştı! 09:20
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Şimdi de eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Şimdi de eski Beşiktaşlı geliyor 09:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Haziran bugün kimin maçı var? 08:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:34
Galatasaray'dan Assignon hamlesi! Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 23:05
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 23:05
Daha Eski
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 23:05
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 23:05
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 23:05
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 23:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 23:05
F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi F.Bahçe'den Emirhan bombası! Takas teklifi 23:04