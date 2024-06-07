Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı!

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler böylelikle 3'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde oynanan maçta Ay-yıldızlıların gollerini 11'inci dakika Muhammed Yeğen, 22'nci dakika Rahmi Özcan, 27 ve 46'ncı dakikalarda Şeyhmus Erdinç ve 30'uncu dakikada Serkan Dereli kaydetti. Polonya Milli Takımı'nın tek golü ise 44'üncü dakikada Kamil Grygiel'den geldi. Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İngiltere - İspanya maçının galibiyle yarın saat 17.00'de final müsabakasına çıkacak.
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı son 2 Avrupa Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlarken, 2022 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.