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İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberi: İngiltere Milli Takımı’nın EURO 2024 için 26 kişilik futbolcu kadrosu belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 19:50
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İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu

İngiltere Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Geniş kadroda yer alan Jack Grealish, Harry Maguire, James Maddison, Jarrad Brantwhaite, James Trafford, Curtis Jones ve Jarrell Quansah turnuva kadrosundan çıkarıldı.

İngiltere turnuvada C Grubu'nda Slovenya, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Gareth Southgate tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Defans: Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker

Orta saha: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton

Forvet: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

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