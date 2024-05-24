Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off

Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Fransa Ligue 2 Yükselme Play-off müsabakasında lig üçüncüsü ve dördüncüsü Fransa Ligue 1'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAINT - ETIENNE - RODEZ AVEYRON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint - Etienne - Rodez Aveyron maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.