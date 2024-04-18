Haberler Futbol UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, penaltılar sonucu rakibine elendi. Bu mücadele sonrası UEFA ülke puanı sıralaması merak edilmeye başlandı. Peki; ülke puanında son durum ne oldu? İşte Türkiye'nin sıralaması...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 00:58
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UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk etti.

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda rakibini konuk etti. Fenerbahçe, normal sürede maçı 1-0 kazandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise gol sesi çıkmadı mücadele penaltılara kaldı. Penaltıları 3-2 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nden elendi.

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek final turuna kalmasıyla, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı. Böylece Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi. Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe'nin maçı sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

İŞTE SIRALAMADA SON DURUM:

1- İNGİLTERE: 104.303

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İSPANYA: 88.739

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İTALYA: 87.712

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 85.195

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 66.497

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 61.300

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 56.316

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 48.000

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

9- TÜRKİYE: 38.600

UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

10- ÇEKYA: 36.050

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