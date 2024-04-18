UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, penaltılar sonucu rakibine elendi. Bu mücadele sonrası UEFA ülke puanı sıralaması merak edilmeye başlandı. Peki; ülke puanında son durum ne oldu? İşte Türkiye'nin sıralaması...
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Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı. Böylece Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi. Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
Fenerbahçe'nin maçı sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
İŞTE SIRALAMADA SON DURUM:
1- İNGİLTERE: 104.303
2- İSPANYA: 88.739
3- İTALYA: 87.712
4- ALMANYA: 85.195
5- FRANSA: 66.497
6- HOLLANDA: 61.300
7- PORTEKİZ: 56.316
8- BELÇİKA: 48.000
9- TÜRKİYE: 38.600
10- ÇEKYA: 36.050
11- İSKOÇYA: 36.050
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