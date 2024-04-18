UEFA ÜLKE PUANI: Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı. Böylece Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi. Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.