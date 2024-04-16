Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli - Al Hilal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLİ - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli - Al Hilal maçı 19 Nisan Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Ahli - Al Hilal MAÇI CANLI İZLE