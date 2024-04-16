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Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 28. hafta maçında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 15:32
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Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli - Al Hilal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLİ - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli - Al Hilal maçı 19 Nisan Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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