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Hertha Berlin - Nürnberg: 3-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Can Uzun'un iki golü galibiyete yetmedi!

Son dakika spor haberleri... Bundesliga'da oynanan Hertha Berlin - Nürnberg maçı gol düellosuna sahne oldu. 3-3 biten mücadelede milli futbolcu Can Uzun da iki gol kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 07:06
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Hertha Berlin - Nürnberg: 3-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Can Uzun'un iki golü galibiyete yetmedi!

Almanya 2. Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) milli oyuncu Can Uzun'un iki gol attığı maçta Nürnberg, Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan 27. hafta karşılaşmasında Nürnberg'in gollerini, 14 ve 46. dakikada Can Uzun, 33. dakikada Lukas Schleimer kaydetti.

Ev sahibi takımın gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, ikincisi penaltıdan olmak üzere 54 ve 56. dakikalarda Haris Tabakovic attı.

Müsabakada 85 dakika görev alan genç futbolcu Can Uzun, ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Bu sonuçla Hertha Berlin 38, Nürnberg ise 37 puana yükseldi.

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