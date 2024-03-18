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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarafından Avrupa kulüpler sıralamasını güncellendi. Son 1 yılın verilerinin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:09Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:09
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