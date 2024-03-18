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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarafından Avrupa kulüpler sıralamasını güncellendi. Son 1 yılın verilerinin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:09 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:09
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Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

IFFHS, Avrupa kulüpler sıralamasında değişikliğe gitti. 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı listenin ilk 20 sırasında 2 Türk takımı yer aldı.

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

1- Manchester City

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

2- Real Madrid

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

3- Inter

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

4- Bayer Leverkusen

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

5- PSV

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

6- Union SG

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

7- Roma

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

8- Sporting

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

9- Atletico Madrid

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

10- Porto

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

11- Bayern Münih

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

12- Feyenoord

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

13- Fiorentina

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

14- Fenerbahçe

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

15- West Ham United

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

16- Barcelona

IFFHS Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 20'de 2 Türk takımı...

17- Milan

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