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FIFA'dan ilginç turnuva!

Son dakika spor haberleri... FIFA, 18-26 Mart tarihleri arasında "FIFA Series" adında yeni bir turnuvanın ilk denemelerinin yapılacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 18:32
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FIFA'dan ilginç turnuva!

FIFA tarafından daha önce 2023-2027 yılları için duyurulan projeler kapsamında ilk turnuvayı hayata geçiriyor.

Yapılan açıklamada "FIFA Series" adı verilen turnuvanın ilk kez bu mart ayındaki milli arada deneneceği belirtildi. Mart ayındaki turnuva, 6 konfederasyondan dörder takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvanın denemesi, 18-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. FIFA Series'in kalıcı olması halinde turnuva çift sayıyla biten yıllarda oynanacak.

FIFA Avrupa Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov daha önce yaptığı açıklamada bu turnuvanın birbiriyle maç yapma şansı bulamayan ülkeler için bir fırsat olduğunu söylemişti.

Bu turnuva, hazırlık maçlarından oluşacağı için herhangi bir para ödülü dağıtılmayacak ve kupa verilmeyecek.

FIFA'ya üye ülkelerden sorumlu yönetici Kenny Jean-Marie ise açıklamasında, sıralamada üst sıralarda yer alan takımların Hazırlık Maçı oynamak için herhangi bir sorun yaşamadığını ancak sıralamada alt sıralarda yer alan takımların zorlandığını söyledi.

FIFA'nın bu yıl ilk kez düzenleyeceği FIFA Series'in denemelerinde yer alacak ülkeler ve ev sahipleri şöyle:

Ev sahibi ülke: CEZAYİR

Cezayir (CAF)

Andorra (UEFA)

Bolivya (CONMEBOL)

Güney Afrika (CAF)

EV SAHİBİ ÜLKE: AZERBAYCAN

Azerbaycan (UEFA)

Bulgaristan (UEFA)

Moğolistan (AFC)

Tanzanya (CAF)

EV SAHİBİ ÜLKE: SUUDİ ARABİSTAN-A

Yeşil Burun Adaları (CAF)

Kamboçya (AFC)

Ekvator Ginesi (CAF)

Guyana (Concacaf)

EV SAHİBİ ÜLKE: SUUDİ ARABİSTAN B

Bermuda (Concacaf)

Brunei (AFC)

Gine (CAF)

Vanuatu (OFC)

EV SAHİBİ ÜLKE: SRİ LANKA

Butan (AFC)

Orta Afrika Cumhuriyeti (CAF)

Papua Yeni Gine (OFC)

Sri Lanka (AFC)

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