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Asya Kupası'nda şampiyon Katar!

Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası Asya Kupası'nda ev sahibi Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 20:43
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Asya Kupası'nda şampiyon Katar!

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen turnuvanın finalinde Katar ile Ürdün karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan maçta Katar, 22. dakikada Akram Afif'in penaltı golüyle öne geçti.

Turnuvada ilk kez final oynayan Ürdün, 67. dakikada Yazan Al-Naimat ile beraberliği yakaladı.

Afif'in 73 ve 90+5. dakikalarda yine penaltılardan attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazanan Katar, namağlup şampiyonluğa uzandı.

2019'un ardından 2024 Asya Kupası'nı da kazanan Katar, organizasyonda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Şampiyon Katar 5 milyon, finalist Ürdün ise 3 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilen bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

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