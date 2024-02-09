Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Ürdün - Katar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ürdün ile Katar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜRDÜN - KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ürdün - Katar maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.