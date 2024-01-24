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Gana Milli Takım Teknik Direktörü Chris Hughton'ın görevine son verildi!

Afrika Kupası'na grup aşamalarında veda eden Gana'da teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:47
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Gana Milli Takım Teknik Direktörü Chris Hughton'ın görevine son verildi!

Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takımın Afrika Uluslar Kupası'ndaki kötü performansı nedeniyle teknik direktör Chris Hughton'ın görevine son verdi.

GFA'dan yapılan açıklamada, Hughton'ın milli takım teknik direktörlüğü görevinden alındığı belirtildi.

Tüm teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiğinin aktarıldığı açıklamada, "GFA, önümüzdeki günlerde milli takımın gelecekteki yönüne ilişkin bir yol haritası sunacak." ifadesi kullanıldı.

Gana, Fildişi Sahili'nde devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında oynadığı 3 maçın hiçbirini kazanamadı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti, bu da turnuvadan erken elenmelerine neden oldu.

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