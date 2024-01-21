Haberler Futbol Fas 1 - 1 Demokratik Kongo (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Afrika Uluslar Kupası

Fas 1 - 1 Demokratik Kongo (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2. maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fas 1 - 1 Demokratik Kongo (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2'nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fas'ın golünü 6. dakikada Hakimi'den geldi. Hakimi'nin golünde asisti yapan isim Galatasaraylı Hakim Ziyech oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1 puanı getiren golü ise 76. dakikada Mvumpa kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı diğer bir oyuncu Cedric Bakambu, 42. dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mücadeleye 11'de başlayan Masuaku, 90 dakika görev yaparken, Bakumbu 52 dakika sahada kaldı. Fas'ta mücadeleye 11'de başlayan Hakim Ziyech ise 73 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 73'üncü dakikada yerini Adli'ye bıraktı.

Bu sonuçla Fas puanını 4'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 2'ye yükseltti.

DİĞER
Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılmıştı! Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'dan ağlatan paylaşım! "Çok özledim 'anne' demeyi"
“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73'nü yapmadı
İsmail Kartal: Önümüze bakıyoruz!
Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi Ronaldo'yu kızdırdı!
ZTK son 16 turu kura çekimi ne zaman?
Yarın OKUL VAR MI?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziyech’in asisti galibiyete yetmedi! Ziyech’in asisti galibiyete yetmedi! 19:19
"Gereksiz bir puan kaybı yaşadık!" "Gereksiz bir puan kaybı yaşadık!" 19:18
Urfa evinde farklı kazandı Urfa evinde farklı kazandı 19:17
Okan Buruk: Bizim için en önemli şey... Okan Buruk: Bizim için en önemli şey... 18:42
Trabzonspor - G.Saray | CANLI Trabzonspor - G.Saray | CANLI 18:38
İsmail Kartal: Önümüze bakıyoruz! İsmail Kartal: Önümüze bakıyoruz! 18:36
Daha Eski
Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken... Dzeko'dan şok tepki! Oyundan çıkarken... 18:34
Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! 18:33
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 17:58
Fenerbahçe'de Fred şoku! Fenerbahçe'de Fred şoku! 17:49
Derbide ilk 11'ler belli oldu! Derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:49
Kadıköy'da VAR sonrası gol kararı! İşte o pozisyon Kadıköy'da VAR sonrası gol kararı! İşte o pozisyon 17:30