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Moritanya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Moritanya ile Angola karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Moritanya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 15:30
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Moritanya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Moritanya - Angola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Moritanya ile Angola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Moritanya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MORİTANYA - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moritanya - Angola maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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