Nijerya - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Nijerya - Ekvator Ginesi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nijerya ile Ekvator Ginesi karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Nijerya - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİJERYA - EKVATOR GİNESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nijerya - Ekvator Ginesi maçı 14 Ocak Pazar günü saat 17:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Nijerya - Ekvator Ginesi MAÇI CANLI İZLE