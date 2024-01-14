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Gana 1-2 Yeşil Burun Adaları (MAÇ SONUCU - ÖZET) Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi

Gana ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Yeşil Burun Adaları 3 puanın sahibi oldu. Yeşil Burun Adaları’na galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Jamiro Monteiro ve 90+2’nci dakikada MKE Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku’nun 56’ncı dakikada attığı gol ise Gana’ya yetmedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 01:27
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Gana 1-2 Yeşil Burun Adaları (MAÇ SONUCU - ÖZET) Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi

Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Gana ile Yeşil Burun Adaları, Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Yeşil Burun Adaları mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Yeşil Burun Adaları'na galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Jamiro Monteiro ve 90+2'nci dakikada MKE Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'nun 56'ncı dakikada attığı gol ise Gana'ya yetmedi.

Öte yandan Gana'da Fenerbahçeli Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken; Yeşil Burun Adaları'nda Fatih Karagümrük'te oynayan Ryan Mendes, 68'inci dakikada yerini MKE Ankaragücü'nde forma giyen Garry Rodrigues'e bıraktı.

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