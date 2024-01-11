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Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yıl dönümünde andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık için vefat yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:26
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yıl dönümünde andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık için vefat yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen, 2022 senesinde elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık. ifadeleri kullanıldı.

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