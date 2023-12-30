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Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Ligi

İskoçya Premiership'te heyecan dünya derbisi ile devam ediyor. Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya gelecek. 21. hafta müsabakası heyecanla bekleniyor. Ligde lider olan Celtic ve 2. sırada yer alan Rangers 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:31
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Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Ligi

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Tüm dünyanın merakla beklediği derbilerden biri olan Celtic ve Rangers kritik maçta karşı karşıya gelecek. 21. hafta müsabakasında heyecan dorukta. Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTİC - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Rangers maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CELTIC RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celtic: Joe Hart, Alistair Johnston, Stephen Welsh, Liam Scales, Greg Taylor, Matt O'Riley, Callum McGregor, Paulo Bernardo, Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, Luis Palma.

Rangers: Jack Butland, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Ridvan Yilmaz, Todd Cantwell, Dujon Sterling, Ross McCausland, Kieran Dowell, Abdallah Sima, Cyriel Dessers

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