Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Ligi

Celtic - Rangers maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Tüm dünyanın merakla beklediği derbilerden biri olan Celtic ve Rangers kritik maçta karşı karşıya gelecek. 21. hafta müsabakasında heyecan dorukta. Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTİC - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Rangers maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CELTIC RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celtic: Joe Hart, Alistair Johnston, Stephen Welsh, Liam Scales, Greg Taylor, Matt O'Riley, Callum McGregor, Paulo Bernardo, Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, Luis Palma.

Rangers: Jack Butland, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Ridvan Yilmaz, Todd Cantwell, Dujon Sterling, Ross McCausland, Kieran Dowell, Abdallah Sima, Cyriel Dessers