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Pierluigi Collina'dan flaş sözler: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı...

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2023 FIFA Futbol Zirvesi'nde FIFA Üyeler Birliği delegeleri ile görüştü. Efsane hakem, futbol dünyasında son zamanlarda hakemlerle ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerle alakalı flaş ifadeler kullandı. Collina ayrıca, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili gelişmeye de değindi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 01:51
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Pierluigi Collina'dan flaş sözler: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı...

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 2023 FIFA Futbol Zirvesi'nde FIFA Üyeler Birliği delegeleri ile görüşen FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, futbol dünyasında son zamanlarda hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.

Hakemlerin futbolun olmazsa olmazı olduğunu belirten efsane isim, "Medyanın dikkatini çekmeyen pek çok olay yaşanıyor. Hakemler sürekli sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalıyor" dedi.

İşte Collina'nın o sözleri...

"Halil Umut Meler'e yapılan saldırı medyanın dikkatini çekti ama çekmeyen pek çok olay da yaşanıyor. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil ve sadece futbolun üst seviyesini ilgilendiren bir durum da değil. Amatör liglerde, alt liglerde hakemlerle ilgili medyanın gündeme getirmediği pek çok olay var. Bu hakemlerin çoğu genç erkek ve kadınlar. Bu hakemler sözlü ve hatta fiziksel saldırılara maruz kalıyorlar.

Onlara bu saldırıları düzenleyenler de çoğu zaman maçı oynayan çocukların anne ve babaları. Bu kabul edilemez. Artık yeter! Bu davranışlar futbolun ölümüne neden olan kanserdir. Dünyanın dört bir yanındaki futbol liderlerine yalvarıyorum, çok geç olmadan bu konuda bir şeyler yapsınlar. Bu kadar yeter."

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