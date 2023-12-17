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Kadın futbolunda 2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü Hakkarigücü forması giyen Manga kazandı

2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, kadın futbolunda altın topun sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 13:11
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Kadın futbolunda 2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü Hakkarigücü forması giyen Manga kazandı

2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde kadın futbolundaki altın top ödülünün sahibi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ödül töreninde Marie Divene Ngah Manga, Altın Top "Ballon d'Or" ödülünü, bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması da giyen, Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

Açıklamada, Manga'nın Altıp Top dışında bir ödül daha kazandığı belirtildi.

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