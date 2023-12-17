Haberler Futbol FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Son dakika spor haberi: FIFA'dan dünya futboluna yeni bir soluk getirecek bir karar geldi. Yapılan resmi açıklamada; 2025 yılında yeni Kulüpler Dünya Kupası'nın katılımcıları duyuruldu. Peki bu dev turnuvada Türk takımları yer alacak mı? Organizasyona katılım şartları neler? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

FIFA, 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak yeni Kulüpler Dünya Kupası'nın katılımcılarını açıkladı.

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Gerçekleştirilecek olan dev organizasyona Türk takımlarının katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

İşte o takımlar...

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

ASYA (4 Kulüp)
Al Hilal

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Urawa Red Diamonds

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Asya'da son 4 yılın en iyi takımı

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

AFRİKA (4 Kulüp)
Al Ahly

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Wydad Casablanca

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

KUZEY AMERİKA (4 Kulüp)
Monterrey

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Seattle Sounders

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Leon

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

GÜNEY AMERİKA (6 Kulüp)
Palmeiras

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Flamengo

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Fluminense

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

2024 Libertadores Şampiyonu

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı ve G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

OKYANUSYA (1 Kulüp)
Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

EV SAHİBİ (1 Kulüp)
🔹ABD'den bir kulüp


FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

AVRUPA (12 Kulüp)
Chelsea

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Real Madrid

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Manchester City

FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu


FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

-Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı

DİĞER
Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
G.Saray bombayı patlatıyor! 19'luk yıldız Aslan olacak
Sacha Boey ocakta gidiyor! Rekor bonservis....
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı!
İstifa edecek mi? Büyükekşi'den flaş açıklama!
Süper Loto çekildi (17 Aralık)
İstanbul'da kar yağacak mı?
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray evinde Mersin'e mağlup oldu! G.Saray evinde Mersin'e mağlup oldu! 20:47
FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri... 20:33
F.Bahçe Beko Türk Telekom'u farklı geçti! F.Bahçe Beko Türk Telekom'u farklı geçti! 19:54
Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'a tebrik! Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'a tebrik! 19:48
Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... Dortmund Ferdi'yi böyle transfer edecek! Ocak ayında... 19:46
G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... G.Saray'da Icardi şoku! Şampiyonlar Ligi sonrası... 19:41
Daha Eski
Aston Villa geriye düştüğü maçı çevirdi! Aston Villa geriye düştüğü maçı çevirdi! 19:02
Arsenal ikinci yarıda açıldı! Arsenal ikinci yarıda açıldı! 18:57
İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı 18:33
G.Saray evinde mağlup! G.Saray evinde mağlup! 17:43
Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! 17:42
Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! 17:07