FIFA yeni turnuvayı açıkladı! Türk kulüpleri olacak mı?

Son dakika spor haberi: FIFA'dan dünya futboluna yeni bir soluk getirecek bir karar geldi. Yapılan resmi açıklamada; 2025 yılında yeni Kulüpler Dünya Kupası'nın katılımcıları duyuruldu. Peki bu dev turnuvada Türk takımları yer alacak mı? Organizasyona katılım şartları neler? İşte detaylar...
FIFA, 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak yeni Kulüpler Dünya Kupası'nın katılımcılarını açıkladı.
Gerçekleştirilecek olan dev organizasyona Türk takımlarının katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
İşte o takımlar...
ASYA (4 Kulüp) Al Hilal
Urawa Red Diamonds
2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
Asya'da son 4 yılın en iyi takımı
AFRİKA (4 Kulüp) Al Ahly
Wydad Casablanca
2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı
KUZEY AMERİKA (4 Kulüp) Monterrey
Seattle Sounders
Leon
2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu
GÜNEY AMERİKA (6 Kulüp) Palmeiras
Flamengo
Fluminense
2024 Libertadores Şampiyonu
G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı ve G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı
OKYANUSYA (1 Kulüp) Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp
EV SAHİBİ (1 Kulüp) 🔹ABD'den bir kulüp
AVRUPA (12 Kulüp) Chelsea
Real Madrid
Manchester City
2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu
-Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı -Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı