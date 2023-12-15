BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Not. Forest - Tottenham

23:00 Monaco - Lyon

23:00 Osasuna - Vallecano

22:45 Genoa - Juventus

22:30 M'gladbach - Werder Bremen

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