Copa America grupları belli oldu!

Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran - 14Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
7 Aralık'ta çekline kuralarda yazın düzenlenecek turnuvanın grupları belli oldu.
2021 yılında kupayı kazanan Arjantin son şampiyon olarak turnuvadaki yerini aldı.
A Grubu: Arjantin, Peru, Şili, Kanada-Trinidad ve Tobago mücadelesinin galibi
B Grubu: Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika
C Grubu: ABD (Ev Sahibi), Uruguay, Panama, Bolivya
D Grubu: Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Honduras-Kosta Rika mücadelesinin galibi