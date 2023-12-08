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Copa America grupları belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:31
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Copa America grupları belli oldu!

Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran - 14Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

7 Aralık'ta çekline kuralarda yazın düzenlenecek turnuvanın grupları belli oldu.

2021 yılında kupayı kazanan Arjantin son şampiyon olarak turnuvadaki yerini aldı.

A Grubu: Arjantin, Peru, Şili, Kanada-Trinidad ve Tobago mücadelesinin galibi

B Grubu: Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika

C Grubu: ABD (Ev Sahibi), Uruguay, Panama, Bolivya

D Grubu: Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Honduras-Kosta Rika mücadelesinin galibi

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