Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Timurlenk konuyla ilgili, "Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du).

Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam.