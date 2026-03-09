Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla kısa sürede yeni takımında tüm camiaya kendisini sevindirdi. Son olarak ünlü yorumcudan yıldız file bekçisi için transferde gündeme oturan iddia geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 12:18
Uğurcan, kalesinde gördüğü maç başı 0.7 gol yeme, 7.33 engellenen gol karnesi performansıyla ligde tek başına zirvede bulunuyor.
%81 kurtarış oranıyla 9 senelik profesyonel kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.
Rakiplerine duvar olan milli eldiven, 9 defa kalesini gole kapatarak Göztepe'den Lis'in (14) ardından ikinci sırada bulunuyor.
Geriden oyun kurulumunda da rol oynayan Uğurcan, maç başı 28.9'luk isabetli pas karnesiyle zirveyi gördü.
Öte yandan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Uğurcan için 60 milyon Euro'luk teklif gelebileceğini yazdı.
Timurlenk konuyla ilgili, "Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du).
Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam.
Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon Euro'dan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.