CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla kısa sürede yeni takımında tüm camiaya kendisini sevindirdi. Son olarak ünlü yorumcudan yıldız file bekçisi için transferde gündeme oturan iddia geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 12:18
Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenen Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın performansı Aslan'ı da uçurdu.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Yaptığı toplam 7 kurtarışla siyah-beyazlılara geçit vermeyen milli eldiven, geldiği ilk sezonda Galatasaray efsanesi Fernando Muslera'yı unutturdu ve performansıyla alkış topladı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Teknik direktörü Okan Buruk'un da "Uğurcan, şu an Premier Lig seviyesinde. Verdiğimiz 30 milyon Euro bonservisin az olduğunu düşünüyorum" diyerek övdüğü 29 yaşındaki file bekçisi, kariyer sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Uğurcan, kalesinde gördüğü maç başı 0.7 gol yeme, 7.33 engellenen gol karnesi performansıyla ligde tek başına zirvede bulunuyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

%81 kurtarış oranıyla 9 senelik profesyonel kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Rakiplerine duvar olan milli eldiven, 9 defa kalesini gole kapatarak Göztepe'den Lis'in (14) ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Geriden oyun kurulumunda da rol oynayan Uğurcan, maç başı 28.9'luk isabetli pas karnesiyle zirveyi gördü.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Öte yandan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Uğurcan için 60 milyon Euro'luk teklif gelebileceğini yazdı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Timurlenk konuyla ilgili, "Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du).

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır için transferde flaş iddia!

Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon Euro'dan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." ifadelerini kullandı.

Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İBB davasında ucuz şov! Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ilk dakikadan salonu karıştırdı | Mahkeme heyeti salonu terk etti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
Beşiktaş'tan flaş Taylan Bulut hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta! Trendyol 1. Lig'de 30. hafta! 11:30
Kadınlar Günü'ne özel Golf Turnuvası! Kadınlar Günü'ne özel Golf Turnuvası! 11:21
VakıfBank'ta hedef yarı final! VakıfBank'ta hedef yarı final! 11:13
Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! 11:11
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! 10:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! 10:51
Daha Eski
Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri 10:50
Rockets, Spurs'e 145-120 yenildi! Rockets, Spurs'e 145-120 yenildi! 10:43
Fenerbahçe şampiyonluk umuduna tutundu! Fenerbahçe şampiyonluk umuduna tutundu! 10:24
Yunus Öçal'da Yunanistan Kupası sevinci! Yunus Öçal'da Yunanistan Kupası sevinci! 10:07
Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:07
Galatasaray'ın rakibi Liverpool! Galatasaray'ın rakibi Liverpool! 09:44