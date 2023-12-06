TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te Juventus'a transfer olmuştu. İtalya Serie A'da top koşturan genç yıldız kısa süredeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 18 yaşındaki yıldız oyuncu İtalya Serie A'da 5 maçta görev alırken skor katkısı sağlayamadı. ALMANYA'YA ŞOV YAPMIŞTI! A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella 18 yaşındaki futbolcuya Almanya karşısında ilk 11'de şans verdi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında şov yapan Kenan Yıldız devlerin kıskacına girdi. Milli oyuncu, Almanya kalesi klas bir gol atarken 1 de penaltı kazandı. 30 MİLYON EURO TEKLİF! Allegri'nin üzerinde titrediği oyuncu İtalya'da Juventus'un gelecekteki 10 numarası olarak gösteriliyor. 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan oyuncuyu Juventus bırakmak istemiyor. Premier Lig ekiplerini peşine takan Kenan Yıldız ile Liverpool ve Arsenal yakından ilgileniyor. Leipzig ve Borussia Dortmund'un da dikkatini çeken Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ortaya çıktı. La gazzetta dello sport'un haberine göre, Juventus Kenan için 30 milyon euro bir rakam belirledi. Oyuncun transferindeki son kararı İtalyan teknik adam Allegri verecek.