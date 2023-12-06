Haberler Futbol TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

A Milli Futbol Takım ve Juventus'un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız transferin gözdesi olmayı başardı. Almanya maçında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken oyuncunun bonservis bedeli belli oldu. İşte İtalyan kulübünün beklediği rakam. | TRANSFER HABERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:07
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TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te Juventus'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

İtalya Serie A'da top koşturan genç yıldız kısa süredeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

18 yaşındaki yıldız oyuncu İtalya Serie A'da 5 maçta görev alırken skor katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

ALMANYA'YA ŞOV YAPMIŞTI!

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella 18 yaşındaki futbolcuya Almanya karşısında ilk 11'de şans verdi.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında şov yapan Kenan Yıldız devlerin kıskacına girdi.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Milli oyuncu, Almanya kalesi klas bir gol atarken 1 de penaltı kazandı.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

30 MİLYON EURO TEKLİF!

Allegri'nin üzerinde titrediği oyuncu İtalya'da Juventus'un gelecekteki 10 numarası olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan oyuncuyu Juventus bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Premier Lig ekiplerini peşine takan Kenan Yıldız ile Liverpool ve Arsenal yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Leipzig ve Borussia Dortmund'un da dikkatini çeken Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

La gazzetta dello sport'un haberine göre, Juventus Kenan için 30 milyon euro bir rakam belirledi.

TRANSFER HABERİ - Juventus Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi! İşte o çılgın rakam

Oyuncun transferindeki son kararı İtalyan teknik adam Allegri verecek.

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