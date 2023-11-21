Paraguay - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Paraguay - Kolombiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Paraguay ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Paraguay - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARAGUAY - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paraguay - Kolombiya maçı 22 Kasım Çarşamba günü saat 02:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.