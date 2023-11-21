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Gerrard Pique'den Real Madrid hakkında flaş sözler! "Hiç bir maçta üstün değillerdi"

Barcelona'da uzun yıllar forma giyen ve takımda iz bırakan Gerrard Pique, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ni almasıyla ilgili şok açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:31
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Gerrard Pique'den Real Madrid hakkında flaş sözler! "Hiç bir maçta üstün değillerdi"

Geçtiğimiz sezon Barcelona forması altında futbol kariyerini noktalayan Gerrard Pique, Real Madrid ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR MAÇTA ÜSTÜN DEĞİLLERDİ"

Real Madrid'in son kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta üstün bir oyun ortaya koyamadıklarını söyleyen Gerard Pique, "Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi kupasını küçümsemiyorum ama nasıl kazandıklarına bir bakın. Hiçbir maçta üstün değillerdi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Barcelona 5 şampiyonlukta da saf bir üstünlüğe sahipti. Real Madrid'in Manchester City maçındaki gibi 5 dakika iyi oynayıp kazandığımız bir maç yoktu."

Kariyerinde Barcelona formasıyla 616 maça çıkan Gerrard Pique, bu müsabakalarda 53 gol buldu.

4 tanesi Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 kez kupa sevinci yaşadı.

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