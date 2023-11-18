Belarıus - Andorra maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Belarus - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Belarus ile Andorra kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belarus - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELARUS - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belarus - Andorra maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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