ARJANTİN URUGUAY maçı hangi kanalda? Arjantin - Uruguay maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Arjantin - Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arjantin ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arjantin - Uruguay maçı 17 Kasım Cuma günü saat 03.00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

ARJANTİN - URUGUAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, Fernandez, De Paul; Messi, Alvarez, Gonzalez

Uruguay: Richet; Nandez, R. Araujo, Caceres, M. Olivera; Ugarte, Valverde; Pellistri, De la Cruz, Rodriguez; Nunez