TFF yeni hakem başvurularının başladığını duyurdu

Son haftalarda TFF MHK ve hakemlere karşı artan tepkilerin ardından federasyondan hamle geldi.

TFF, sosyal medya hesabından yeni hakemler aradığını duyuran bir paylaşım yaptı.

TFF'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor. Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Kurslarımız, "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacak."