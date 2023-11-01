BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 KASIM ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00 İstanbulspor - Kepez Bld
14:00 İnegölspor - Bld Derince 14:00 Karacabey Bld - Viven Bornova 14:00 Fethiyespor - Tokat BDPS 14:00 Altay - Aliağa FAŞ 14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Bld 14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestel 14:00 Adanaspor - Kalecik FK 14:00 Kastamonuspor - Ayvalıkgücü 14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967 14:00 Isparta 32 - İçel İY 14:00 Kırşehir Bld - 23 Elazığ FK 14:00 Somaspor - Talasgücü Bld 14:00 Arnavutköy Bld - Gölcükspor 14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor 14:00 Menemenspor - Nevşehir Bld 14:00 Etimesgut Bld - Bigaspor 14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK 14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Ç 15:00 Boluspor - Karaman FK 16:30 MKE Ankaragücü - Arguvanspor 18:30 BB Erzurumspor - Diyarbekirspor 20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK
14:00 İnegölspor - Bld Derince
14:00 Karacabey Bld - Viven Bornova
14:00 Fethiyespor - Tokat BDPS
14:00 Altay - Aliağa FAŞ
14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Bld
14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestel
14:00 Adanaspor - Kalecik FK
14:00 Kastamonuspor - Ayvalıkgücü
14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967
14:00 Isparta 32 - İçel İY
14:00 Kırşehir Bld - 23 Elazığ FK
14:00 Somaspor - Talasgücü Bld
14:00 Arnavutköy Bld - Gölcükspor
14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor
14:00 Menemenspor - Nevşehir Bld
14:00 Etimesgut Bld - Bigaspor
14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK
14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Ç
15:00 Boluspor - Karaman FK
16:30 MKE Ankaragücü - Arguvanspor
18:30 BB Erzurumspor - Diyarbekirspor
20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK
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