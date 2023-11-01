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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '1 Kasım'da hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 KASIM ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 İstanbulspor - Kepez Bld

14:00 İnegölspor - Bld Derince

14:00 Karacabey Bld - Viven Bornova

14:00 Fethiyespor - Tokat BDPS

14:00 Altay - Aliağa FAŞ

14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Bld

14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestel

14:00 Adanaspor - Kalecik FK

14:00 Kastamonuspor - Ayvalıkgücü

14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967

14:00 Isparta 32 - İçel İY

14:00 Kırşehir Bld - 23 Elazığ FK

14:00 Somaspor - Talasgücü Bld

14:00 Arnavutköy Bld - Gölcükspor

14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor

14:00 Menemenspor - Nevşehir Bld

14:00 Etimesgut Bld - Bigaspor

14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK

14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Ç

15:00 Boluspor - Karaman FK

16:30 MKE Ankaragücü - Arguvanspor

18:30 BB Erzurumspor - Diyarbekirspor

20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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