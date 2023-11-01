BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 KASIM ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 İstanbulspor - Kepez Bld 14:00 İnegölspor - Bld Derince 14:00 Karacabey Bld - Viven Bornova 14:00 Fethiyespor - Tokat BDPS 14:00 Altay - Aliağa FAŞ 14:00 Kırklarelispor - Karaköprü Bld 14:00 Bandırmaspor - Alanya Kestel 14:00 Adanaspor - Kalecik FK 14:00 Kastamonuspor - Ayvalıkgücü 14:00 Ümraniyespor - Orduspor 1967 14:00 Isparta 32 - İçel İY 14:00 Kırşehir Bld - 23 Elazığ FK 14:00 Somaspor - Talasgücü Bld 14:00 Arnavutköy Bld - Gölcükspor 14:00 Düzcespor - Kuşadasıspor 14:00 Menemenspor - Nevşehir Bld 14:00 Etimesgut Bld - Bigaspor 14:00 Tuzlaspor - Çankaya FK 14:00 Giresunspor - Beyoğlu Yeni Ç 15:00 Boluspor - Karaman FK 16:30 MKE Ankaragücü - Arguvanspor 18:30 BB Erzurumspor - Diyarbekirspor 20:30 Antalyaspor - 52 Orduspor FK

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