Manisa FK - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Manisa FK - Pazarspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Pazarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Pazarspor maçı 31 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynancak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.