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Hollanda - Fransa maçı CANLI İZLE

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Hollanda ile Fransa karşı karşıya geliyor. Hollanda - Fransa maçını haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 22:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 22:40
Hollanda - Fransa maçı CANLI İZLE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024 Elemeleri) B Grubu'nda Hollanda ile Fransa kozlarını paylaşıyor.

Johan Cruijff Arena'da başlayacan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve S Sport 2 ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Fransa, B Grubu'nda çıktığı 5 maçı da kazanarak 15 puanla zirvede bulunuyor. Bir maç eksiği bulunan ve çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi elde eden Hollanda ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

HOLLANDA - FRANSA İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Geertruida, van Dijk, Nathan Ake, Dumfries, Reijnders, de Roon, Veerman, Hartman, Simons, Weghorst

Fransa: Maignan, Clauss, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Coman, Griezmann, Mbappe, Kolo Muani

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