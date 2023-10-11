Hedef Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı için geri sayıma geçti. Yarın Hırvatistan'a konuk olacak milliler, bugün saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalışacak. Ay-yıldızlılar, saat 15.00'te Hırvatistan maçı için karşılaşmanın oynanacağı Osijek kentine yolculuk edecek. Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak milliler, kazanarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ay-yıldızlı ekip daha sonra ise 15 Ekim Pazar günü Letonya'yı konuk edecek. 10 puana sahip olduğumuz gruptaki son maçımız ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler'le olacak.