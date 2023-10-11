Haberler Futbol Büyükekşi: Ülkemize armağan olsun

Büyükekşi: Ülkemize armağan olsun

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kararın tüm Türkiye'ye armağan olmasını diledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Büyükekşi: Ülkemize armağan olsun

Sonunda mutlu sona ulaşıldığını hatırlatan Büyükekşi, "Beş defa aday olup bir türlü hayata geçiremedik ama sevinçli haberi aldığımız tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Statların, yolların, köprülerin ve konaklama tesislerinin hazır olması çok önemliydi. Bunlar katkı sağladı" dedi.

EN İYİ TURNUVA OLACAK

TFF, EURO 2032'nin ev sahipliğinin verilmesi dolayısıyla UEFA'ya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İki ülke federasyonu, yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi" denildi.

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