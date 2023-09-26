Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Bulvarspor ile Karabük İdmanyurdu Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULVARSPOR - KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.