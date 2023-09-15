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Thiago Alcantara'nın Türkiye kararı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan yıldız futbolcu Thiago Alcantara'nın Türkiye için kararını verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:11
Thiago Alcantara'nın Türkiye kararı

Thiago Alcantara'nın Türkiye için verdiği karar verdiği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool'un yıldızı Thiago'nun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Habere göre; hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ancak oyuncu tarafından kabul görmediği ifade edildi.

İspanyol oyuncunun İngiltere'de mutlu olduğu ve kariyerine Liverpool'da devam etme kararı aldığı aktarıldı.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde bir kaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

KUPA KOLEKSİYONU

1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

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