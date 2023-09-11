Ermenistan - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Ermenistan sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Ermenistan - Hırvatistan maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlayacak.

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ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan

Cancarevic; Dashyan, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan; Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Tiknizyan; Ranos

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kramaric, Ivanusec, Perisic; Petkovic