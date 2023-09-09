Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Ukrayna - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ukrayna ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - İngiltere maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.