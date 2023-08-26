Haberler Futbol Sivasspor’da Modou Barrow an meselesi

Sivasspor’da Modou Barrow an meselesi

EY Sivasspor, son olarak Güney Kore takımlarından Jeonbuk Motors forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Modou Barrow'un transferini bitirmeye yaklaştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:17
Sivasspor’da Modou Barrow an meselesi

Sivasspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Jeonbuk Motors forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Modou Barrow transferini bitirmesi an meselesi olduğu ifade edildi. Teknik Direktör Servet Çetin'in bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Barrow'un transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcu bugüne kadar Norrköping, Östersunds FK, Varbergs BoIS FC, Nottingham Forest, Swansea City, Blackburn Rovers, Leeds United, Reading, Denizlispor ve Jeonbuk Motors gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 322 maça çıkan Barrow, 60 gol atarken, 37 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü.

Barrow, Gambiya Milli Takımı'nda ise 4 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

DİĞER
Tunç Soyer’in yalanı ortaya çıktı! Tarkan konserinin İzmirlilere faturası 23.5 milyon lira!
Meral Akşener CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık... İttifakı bitirdi! Olay yerel seçim çıkışı...
Transferinde dikkat çeken detay!
Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hatayspor Alanyaspor deplasmanında!
FIFA'dan flaş Rubiales kararı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor’da Modou Barrow hamlesi! Sivasspor’da Modou Barrow hamlesi! 16:16
FIFA'dan flaş Rubiales kararı! FIFA'dan flaş Rubiales kararı! 16:07
Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonluğu... Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonluğu... 16:07
B.M'Gladbach - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? B.M'Gladbach - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 16:02
Lucescu: "Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için" Lucescu: "Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için" 15:59
Darmstadt 98 - Union Berlin maçı saat kaçta? Darmstadt 98 - Union Berlin maçı saat kaçta? 15:58
Daha Eski
Heidenheim - Hoffenheim maçı saat kaçta? Heidenheim - Hoffenheim maçı saat kaçta? 15:56
F.Bahçe Livakovic'in lisansını çıkardı F.Bahçe Livakovic'in lisansını çıkardı 15:55
Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? 15:53
Köln - Wolfsburg maçı saat kaçta? Köln - Wolfsburg maçı saat kaçta? 15:50
Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta? 15:46
Sevilla - Girona maçı saat kaçta? Sevilla - Girona maçı saat kaçta? 15:27