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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten istifa açıklaması

2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasındaki kupa töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’ya yönelik uygunsuz hareketi sebebiyle eleştirilerin odağı olan İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales (46), istifa etmeyeceğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 16:17
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten istifa açıklaması

Federasyon Başkanı Rubiales bugün federasyonun olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, 'sosyal bir suikasta uğradığını' ve 'istifa etmeyeceğini' belirtti. Rubiales, 'sahte feministlerin' kendisine saldırdığını vurgulayarak bu saldırıları hak etmediğini vurguladı.

FIFA, olay sonrasında Rubiales hakkında soruşturma başlatmış ve yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi, bugün İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e, 20 Ağustos 2023'teki FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde meydana gelen olaylar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını bildirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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