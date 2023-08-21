Kadınlarda zafer İspanya'nın

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı. Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda yapılan dev maçta şampiyonluğa uzanan taraf İspanya oldu. Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi. Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.