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İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI CANLI İZLE | İspanya - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında İspanya, İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsveç - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 11:10
İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI CANLI İZLE | İspanya - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

İspanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile İngiltere kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İngiltere maçı 20 Ağustos Salı günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İspanya - İngiltere MAÇINI CANLI İZLE

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