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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Son dakika spor haberleri... 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Avustralya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. İngiltere, finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:32
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Avustralya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı.

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın diğer finalistini belirleyecek maç, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda oynandı.

Tarihinde ilk defa son 4'e kalan ev sahibi Avustralya ile turnuvada peş peşe 3. kez yarı finale çıkan İngiltere karşılaştı.

İngiltere, Toone'nin 36. dakikada attığı golle soyunma odasına önde gitti ancak Avustralya, 63. dakikada Kerr ile skoru eşitledi.

Hemp'in savunmanın hatasını değerlendirmesiyle 71. dakikada bir kez daha üstünlüğü ele geçiren İngiltere, Russo'nun 86. dakikadaki golüyle de maçı 3-1 kazandı.

İngiltere böylece tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

İspanya ile İngiltere arasındaki final maçı, 20 Ağustos Pazar günü TSİ 13.00'te oynanacak.

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