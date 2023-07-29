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BARCELONA REAL MADRID CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona ile Real Madrid, yeni sezona hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. ABD'de yapılacak mücadele, Arda Güler'in de forma giyme ihtimali sebebiyle ilgi odağı olurken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00
BARCELONA REAL MADRID CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'nın iki devi Barcelona ile Real Madrid hazırlık maçı kapsamında birbirleriyle yarışacak. ABD'de yapılacak karşılaşmada Arda Güler'in forma giymesi ihtimali maça olan yoğun ilgiyi artırırken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece) karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Spor Plus'tan canlı yayınlanacak.

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ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

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