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Arsenal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:55 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:10
Arsenal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arsenal - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Arsenal, Barcelona, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal, Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Barcelona maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 05:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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