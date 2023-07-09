Portekiz U19 - Malta U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Portekiz U19 - Malta U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz U19 ile Malta U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz U19 - Malta U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ U19 - MALTA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz U19 - Malta U19 maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Portekiz U19 - Malta U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE